Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a İlkay Gündoğan çalımı!

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Portekizli teknik adamın ilk gözlemine göre 5 transfer yapılacak. Bunlar; 1 stoper, 1 orta saha, 2 kanat ve 1 santrfor...



Orta sahaya düşünülen ilk isim ise; Barcelona'nın Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan...



Gelen bilgilere göre; Jose'nin de onay verdiği yıldız oyuncu için; Başkan Ali Koç ve ekibi 33 yaşındaki süper star için harekete geçti.



PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK



İlk görüşme de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren Almanya Milli Takımı'nın kaptanını, başkan Ali Koç'un çok istediği ve sarı-lacivertli formayı giydirmek için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi.



Başkan Koç'un İlkay Gündoğan'da ısrar etmesinin ana sebeplerinden birinin de; Galatasaraylı bir oyuncuya Fenerbahçe forması giydirerek, ezeli rakibini psikolojik olarak yıpratma isteği...

