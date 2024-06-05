SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Muhammed Cham için son teklif

Uzun süredir transfer listesinde olan Muhammed Cham için bugüne kadar yapılan pazarlıklardan sonuç alamayan Trabzonspor yönetimi, Clermont'a rest çekti. Yurt dışında bulunan bordo- mavili kulüp yetkililerinin, Fransız ekibine son bir teklif sunduğu öğrenildi. Avusturyalı 10 numaranın bonservisine karşılık 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay öneren Fırtına, bu rakamın üzerine çıkmayı kesinlikle düşünmediklerini bildirdi.

Daha önce yapılan tüm görüşmelerde çok yüksek fiyat talep eden Clermont'un, bu son teklife henüz bir geri dönüş yapmadığı ve düşünmek için ek süre istedikleri öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a gitme arzusunda olması ve ön anlaşma yaptığını belirterek kulübünden izin istemesinin, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığı ifade edildi. Bu arada Fransız basını da Clermont'un yapılan teklife direnemeyeceğini yazdı.