Antalyaspor’dan parasını alamayan Nuri Şahin borçlu çıktı

UEFA Kulüp Lisansı alamayan Antalyaspor'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmalar sürerken, mağduriyet yaşayan isimlerden biri de Nuri Şahin… Geçen sezon devre arasında Antalyaspor teknik direktörlüğü görevinden ayrılarak Borussia Dortmund'a yardımcı hoca olan Şahin, Kırmızı-Beyazlılar'a 500 bin Euro bonservis kazandırdı. 800 bin Euro'luk alacağına karşılık ise çek aldı.

Bu çek karşılıksız çıkmasına, icra takibi yapma hakkı olmasına rağmen 35 yaşındaki genç hoca, gönül bağı sebebiyle bu yola başvurmadı. Fakat Nuri Şahin, vergi dairesinden gelen 'Borcunuz var' yazısı ile şok oldu. Antalyaspor'un Şahin'in vergi ödemelerini yapmadığı ve bu yüzden kendisine icra takibi yapılacağı bilgisi geldi. Nuri Şahin'in, yakın çevresine "İyi niyetimin kurbanı oldum" diyerek dert yandığı öğrenildi.