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Giriş Tarihi: 6.6.2024 19:14

İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı

İHA
İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı

İtalya Milli Takımı’nın EURO 2024’te mücadele edecek 26 kişilik futbolcu kadrosu açıklandı.

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için (EURO 2024) 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu açıkladı. Son şampiyon İtalya, B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Luciano Spaletti'nin bildirdiği 26 kişilik kadro şöyle:

Kaleci: Donnarumma, Meret, Vicario
Defans: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini
Orta saha: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini
Forvet: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni

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İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı
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