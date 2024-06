Mehmet Büyükekşi: Artık Türk futbolunun da bir stratejik planı var

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu'nun lansmanı, Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarının başkan ve yöneticileri ile basın mensupları katıldı.Toplantıda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Artık Türk futbolunun stratejik planı var. Günü değil geleceği kurtarmak için 13 Ocak 2023 tarihinde Türk futbolu stratejik planı hazırlığı için startımızı verdik. Stratejik planı olmayan dünyadaki üç federasyondan birisi olarak hedefe giden yolda stratejinin öneminin altını çizerek başladık. Büyük futbol ailemizin tüm paydaşlarının aktif katılımlarıyla 1,5 senedir çalıştaylar düzenledik. Kulüp temsilcilerinin, futbolcuların, hakemlerin, akademisyenlerin, medya mensuplarının aktif çalışmaları ve katılımlarıyla bugün stratejik planımızı sizlere paylaşabilecek hale getirdik. Aynı esnada da TFF Yönetim Kurulu üyelerimiz sorumluluk alanları ile ilgili çalışmaları hakkında sizleri bilgilendirecekler. 1,5 yılda 42 çalıştay düzenledik. Futbol camiası olarak ilk defa böylesine bütüncül ve kapsamlı bir strateji belgesi ortaya koyacağız. Sahip olduğumuz üstün potansiyeli ortak çalışma kültürü ve ortaya koyduğumuz strateji ile birleştirdiğimizde arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir" diye konuştu.Hangi alanda olursa olsun devamlılığın esas olduğunu dile getiren Başkan Büyükekşi, "The Game Plan mottosu ile 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk çalıştayımızdan bugüne kadar 1,5 yılda tam 42 aktif katılımlı çalıştay düzenledik. Futbolun geleceğini kolektif bir ruh ile hep birlikte yazdığımız 2024-2028 strateji raporumuz ile artık Türk futbolunun da bir stratejik planı var. Türk futbolu stratejik planını Türk futbol ailesi hep birlikte hazırladı. Her konuşmamda sık sık altını çizdiğim gibi 'Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir'. Hangi alanda olursa olsun süreklilik esastır. Bugün toprağa ektiğimiz tohumlar gelecekte Türk futbolunun kronikleşen sorunlarının çözümü olacaktır. Günü kurtaran değil, geleceği planlayan federasyon. Hakem akademisi, altyapı akademilerinde Türkiye modeli, futbol gelişim planı, Süper Lig A.Ş., Kadın futbolu stratejisi gibi projelerimizin yanı sıra milli takımlarda yapılanmamız, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapma haklarını kazanmamız meşakkatli çalışmalarımızın sonucudur" şeklinde konuştu.Başkan Büyükekşi, ülke olarak hem kulüp hem de milli takımlar bazında yükselişe geçtiklerini söyleyerek, "Bu çalışmalarımız sayesinde Türk futbolunun yayın ve sponsorluk gelirlerinin de yeniden yükseliş trendine geçmesini sağladık. Kulüplerimiz UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti. Yine A Milli Futbol Takımımız da FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti. Türkiye yüzyılının dijitalleşme projeksiyonu ile Türk futbolunun da dijitalleşme sürecini başlattık. Strateji Komistesi Başkanımız ve 1. Başkanvekilimiz İbrahim Burkay ve Yönetim kurulu üyelerimiz sizlere detaylı bir sunum yapacak. Türk futbolu stratejik planının oluşmasında katkısı olan büyük futbol ailemizin her bir ferdine ve kurumuna teşekkürü bir borç bilirim. Stratejik planımızın uygulanması, hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve devamlı olması için hepimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu görev ve sorumluluk bilinci ile Türk futbolunun amir kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonu görevlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Futbol ailesinin içinde yetişmiş birisi olarak futbolumuzun stratejik planının sunulması çok önemli. Benden önceki bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu döneminde ele alınan bu projenin bugün icraata geçirilmesi önemli. Arkadaşlarımız çalıştılar ve Türk futbolu için çok önemli bir yola çıkıldı. Cumhurbaşkanımızın çalışmaları sonucunda ülke genelinde spor ve özellikle futbol da büyük atılımlar yapıldı" dedi.EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyen Bakan Bak, "Biz kulüp ve sporcularımızın yanındayız. Gelen talepler üzerine takımlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Futbol bir endüstri. Altyapılar çok önemli. Biz kulüplerle iletişimizi sürekli olarak sürdürüyoruz. Önümüzdeki 4 yıl boyunca bu projenin takipçisi olacağız. Biz bu alandaki herkesi bu plana uymaya davet ediyoruz. Bu süreç bir başlangıç. Spor camiası olarak hep birlikte bu süreci olumlu ve işlevsel bir şekilde sürdüreceğiz. Bizim çocuklarımız artık daha çok dünya kulüplerinde oynayacak. Şu anda bunun örnekleri var ama çok az, yetersiz. Bu ülkenin insanların bunu hak ediyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından TFF 1. Başkanvekili İbrahim Burkay ve görevli yönetim kurulu üyeleri, proje hakkında bilgi verdi.Organizasyon, TFF Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 'Stratejik Plan Raporu'nun Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sunulmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.