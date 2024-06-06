Okan Buruk’tan transfer müjdesi! Jose Mourinho yorumu...

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Geçen sene bizim için çok uzun bir süreçti, çok ön eleme oynadık, 56 maç oynadık."

"Kimsenin şüphesi olmasın. Uzun zamandır çalışıyoruz, bütün opsiyonlarımız hazır. Geçen senenin kalitesinin daha da üstünde bir kadro oluşturacağız. Başkanımız, bu sezon bütçe anlamında güçlü bir şekilde transferde olacağımızı söyledi bize."

"KUTLAMALARDAN RAHATSIZ OLDUM"

"Şampiyonluk kutlamalarında abarttığımız yerler oldu. Rahatsız oldum. Çok üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Bazen coşkuyla abartılabiliyor. Bu konuda rahatsız oldum."

"Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bi kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi. Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez."

MOURINHO YORUMU

"Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25. Bir sene bitiyor, yeni hedefler başlıyor. Transfer çalışmaları başlıyor, Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek çok opsiyonumuz var. Başkanımız bu konuda çok istekli. Transfer konusunda ne isterse yaptığımızı söyledi."