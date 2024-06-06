Parasını alamadı borçlu çıktı

EFA Kulüp Lisansı alamayan Antalyaspor'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmalar sürerken, mağduriyet yaşayan isimlerden biri de Nuri Şahin… Geçen sezon devre arasında Antalyaspor teknik direktörlüğü görevinden ayrılarak Borussia Dortmund'a yardımcı hoca olan Şahin,Fakat Nuri Şahin, vergi dairesinden gelen 'yazısı ile şok oldu. Antalyaspor'un Şahin'in vergi ödemelerini yapmadığı ve bu yüzden kendisine icra takibi yapılacağı bilgisi geldi. Nuri Şahin'in, yakın çevresine "diyerek dert yandığı öğrenildi.