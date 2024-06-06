Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray, Okan Buruk'a imza töreni düzenleyecek
Giriş Tarihi: 6.6.2024 11:56 Son Güncelleme: 6.6.2024 17:21

Son dakika haberi: Galatasaray, Okan Buruk'a imza töreni düzenleyecek

İHA
Son dakika haberi: Galatasaray, Okan Buruk’a imza töreni düzenleyecek

Son dakika haberi: Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk için yarın saat 11.00’de RAMS Park’ta imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk için yarın saat 11.00'de RAMS Park'ta imza töreni düzenleyeceğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'yı da bir kez kazandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray tarafından yapılan açıklama: "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaray, Okan Buruk'a imza töreni düzenleyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA