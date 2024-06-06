Son dakika haberi: Galatasaray, Okan Buruk’a imza töreni düzenleyecek

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk için yarın saat 11.00'de RAMS Park'ta imza töreni düzenleyeceğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'yı da bir kez kazandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray tarafından yapılan açıklama: "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir."