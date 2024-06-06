Van Bronckhorst sağ kolunu aldı, Kartal oldu

Beşiktaş'ta merakla beklenen karar dün açıklandı. Siyahbeyazlı kulüp, Giovanni van Bronckhorst'un takımın başına getirildiğini duyurdu. Hollandalı hocayla uzun süredir görüşen ancak Slaven Bilic ve Ole Gunnar Solskjaer ile de temasta olan Kartal, en doğru tercihin 49 yaşındaki teknik adam olacağını düşündü ve Van Bronckhorst ile anlaşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık mukavele konusunda el sıkışıldı.

Beşiktaş, Van Bronckhorst'u daha önce de istemişti ancak tecrübeli teknik adam, ekibini toparlayamadığı için sonuca varılamamıştı. Van Bronckhorst, sağ kolu olarak nitelendirilen NAC Breda'nın teknik direktörü Jean Paul van Gastel ile birlikte gelecek.

SERDAR TOPRAKTEPE DE TEKNİK EKİPTE OLACAK

Ayrıca teknik kadroda Serdar Topraktepe de yer alacak. 1.4 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan başarılı teknik direktör, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelecek.

4 MADDEDE VAN BRONCKHORST

1- Daha önce futbolculuk yapan ve kariyerine 1993'te Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan Van Bronckhorst, daha sonra Feyenoord, Rangers, Arsenal ve Barcelona formalarını giydi.

2- Gio lakabıyla tanınan Van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010'da futbola veda ettiği güne kadar; 1 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupa, 1 İngiltere Premier Lig, 2 FA Cup, 1 League Cup, 1 İngiltere Süper Kupa 2 İskoçya Ligi, 1 İskoçya Kupası, 1 İskoçya Lig Kupası, Dutch Cup kazandı.

3- Teknik direktörlük kariyerine 2011'de Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015'te aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen Van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupa, 1 de İskoçya Kupası kazandı. Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı.

4- 21 Kasım 2022'de Rangers'tan ayrılan Hollandalı teknik adam, o tarihten bu yana boştaydı. İskoç kulübünde 68 müsabakada 2.01 puan ortalaması tutturmuştu.

İLK MESAJI GÖNDERDİ

Beşiktaş Kulübü, 2+1 yıllık anlaşmayı duyurduktan sonra yeni teknik direktörünün videolu mesajını da paylaştı. Hollandalı hoca, "Merhaba Kara Kartallar. Ben Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş'a geliyorum" ifadelerini kullanırken, videonun sonunda kartal pozu verdi.

SABAH SPOR 12'DEN VURDU

Giovanni Van Bronckhorst gelişmelerini anbean duyuran SABAH Spor, diğer medya kuruluşları papatya falları açarken dün, Hollandalı çalıştırıcının Beşiktaş'ın yeni hocası olduğunu bildirmişti. Bu haber gündemi belirlerken, siyah-beyazlı kulüp de akşam saatlerinde resmi açıklamayı yaptı.