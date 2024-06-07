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Giriş Tarihi: 7.6.2024 20:10 Son Güncelleme: 7.6.2024 20:56

SON DAKİKA: Beşiktaş resmen açıkladı! Brad Friedel göreve başladı

SON DAKİKA: Beşiktaş resmen açıkladı! Brad Friedel göreve başladı

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Brad Friedel'ın 2 yıllığına yönetim danışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulu danışmanlığına 53 yaşındaki ABD'li Bradley Friedel'in getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu danışmanlığına getirilmiştir. Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Eski kaleci Bradley Friedel, kariyerinde Galatasaray, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham'ın da formalarını giymişti.

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SON DAKİKA: Beşiktaş resmen açıkladı! Brad Friedel göreve başladı
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