Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşme detaylarını açıkladı! Yeni maaşı belli oldu

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Okan Buruk'a yıllık 110 milyon TL maaş verileceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamanın tamamı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."