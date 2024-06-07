Görkem Göçükbaşı: Fenerbahçe’de kim seçilirse seçilsin onun etrafında birleşelim

10 Haziran seçim günü öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kongre Üyesi, iş insanı Görkem Göçükbaşı, "Cumhuriyet ve Atatürk değerleriyle sorunu olmayan bu kulübe hizmet etme gayesiyle yola çıkan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Kimin bu kulübe ne şekilde hizmet edeceğine genel kurul karar verecektir.

Fenerbahçe'ye küskünlük olmaz. Fenerbahçeye hizmet etmek için illa yönetim kademelerinde görev almak yetmez. Gayemiz Fenerbahçeyse bir forma almak bile kutsaldır" dedi.



"ATEŞLİ BİR SEÇİM SÜRECİ OLACAK"

İki adaylı bir seçim ve ateşli bir seçim sürecinin olacağını söyleyen Göçükbaşı, "Fakat şunu unutmayalım hepimiz Fenerbahçeliyiz ve tek amacımız

Fenerbahçemizin hakettiği ve özlediği başarılara ulaşması. Bu yüzden seçim süresince yapacağımız eleştiri tenkitlerde kırıcı olmadan hakaret etmeden Fenerbahçeliliğe yakışır bir şekilde davranalım" ifadesini kullandı.

AZİZ YILDIRIM DA ALİ KOÇ DA FENERBAHÇE İÇİN BİR DEĞER"

Her iki adayın da Fenerbahçe için bir değer olduğunu hatırlatan Görkemm Göçükbaşı, "Unutmayalım seçimden sonra birbirimizin yüzüne bakalım ve

Fenerbahçemizin menfaatleri için aynı müşterekte buluşalım. Aziz Yıldırım bu kulüp için bir değer Ali Koç da bir değer. 'Ben Fenerbahçeliyim bu kulübe gücüm yettiğince destek olmak istiyorum' diyen herkes bu kulüpte bir değerdir" şeklinde konuştu.



"KİM BAŞKAN OLURSA ONUN ETRAFINDA BİRLEŞELİM"

Seçim gününe kadar herkesin özeleştirsini ve eteğindeki taşları belli terbiye sınırları içinde dökebileceğini söylen Göçükbaşı, „Beklentiler, projeler, yapılanlar, yapılmayanlar ve yapılacaklar konuşulsun. Fakat 10 Haziran günü kim başkan olursa onun etrafında birleşelim. Çünkü biz birlik olmazsak özlediğimiz şampiyonlığu bize yaşatmazlar" diyerek sözlerini noktaladı.