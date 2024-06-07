Okan Buruk Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladı! Dursun Özbek’ten Erden Timur cevabı...

OKAN BURUK: HAYALİM G.SARAY'DA KUPALAR KAZANMAKTI"

Okan Buruk: "2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."

"OYUNCULARIMIZLA İLGİLİ BİR ŞEY YOK"

Okan Buruk: Oyuncularım buraya gönülden bağlı. Aynı şekilde Erden beye de. Bugün yanımızda olmasa da dışardan desteğini gösteriyor. Oyuncularımızla ilgili bir şey yok. Temmuz'da hepsi burada olacak. Aynı motivasyon, aynı istekle en iyisini yapacaklar. İletişim içersindeyiz bu konuyla ilgili olumsuz bir şey olmadı.

"MOURINHO'NUN GELMESİNDE PAYINIZ VAR MI?"

Soru: Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Ben yoktum görüşmelerde, payım olduğunu düşünmüyorum." (Gülerek)

Dursun Özbek: "Bence var, bence var..."