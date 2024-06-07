Okan Buruk Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladı! Dursun Özbek’ten Erden Timur cevabı...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalıyor. imza töreni için düzenlenen basın toplantısında Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
İşte Dursun Özbek'in ve Okan Buruk'un açıklamaları...
"Galatasaray'ın son 2 yılda yarattığı hakimiyetle birlikte, rakiplerimizin birtakım transferler ve planlamalarla neler yaptığını hep beraber izliyoruz."
"OKAN HOCA BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"
"Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak."
"ERDEN BEY'İN BANA KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Soru: "Erden beyin kime kırgın olduğunu düşünüyorsunuz? Erden beye 2 sene önce gerçekten başkanlık için söz verdiniz mi? Size bunun için mi kırgın?" Dursun Özbek: "Hayır. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım ve onun başkanıyım. biz hepimiz Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Ben Galatasaray'a hizmet etmeye Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğumun ikinci günü başladım. 'Ben başkan olacaktım, olmadım' falan... Galatasaraylı böyle düşünmez. Hiçbir Galatasaraylının, Galatasaray'a küsme hakkı yoktur."
"ERDEN TİMUR'UN YERİNE TRANSFERİN BAŞINDA KİM OLACAK?"
"BÜTÜN TRANSFERLERİN BAŞINDA BEN VARDIM"
Dursun Özbek: "Galatasaray Sportif A.Ş'deki kadro transferi yürütüyor. Buranın da başkanı dün ve bugün benim! Yapılan bütün transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım. Her olayın sorumlusu başkandır, bunun böyle bilinmesinde fayda var."
OKAN BURUK: HAYALİM G.SARAY'DA KUPALAR KAZANMAKTI"
Okan Buruk: "2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."
"OYUNCULARIMIZLA İLGİLİ BİR ŞEY YOK"
Okan Buruk: Oyuncularım buraya gönülden bağlı. Aynı şekilde Erden beye de. Bugün yanımızda olmasa da dışardan desteğini gösteriyor. Oyuncularımızla ilgili bir şey yok. Temmuz'da hepsi burada olacak. Aynı motivasyon, aynı istekle en iyisini yapacaklar. İletişim içersindeyiz bu konuyla ilgili olumsuz bir şey olmadı.
"MOURINHO'NUN GELMESİNDE PAYINIZ VAR MI?"
Soru: Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?"
Okan Buruk: "Ben yoktum görüşmelerde, payım olduğunu düşünmüyorum." (Gülerek)
Dursun Özbek: "Bence var, bence var..."
"SAĞ BEKE ACİL TRANSFER LAZIM"
Transfer sorusuna da cevap veren Okan Buruk, "Taraftarlarımızı mutlu edecek transferleri yapma konusunda başkanımız yetkiyi verdi. Çok önemli oyuncu transferleri yapacağız. Acil olan sağ bek mevkiine oyuncu düşünüyoruz." dedi.
"BATSHUAYI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCEMİZ YOK"
"Forvet bölgesi için hazırlıklarımız var. Birbirleriyle yarışacak oyuncu sayısı 3 veya 4 olacak. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı."
"İLKAY BİR SENE DAHA BARCELONA'DA OLACAK"
"İlkay Gündoğan'ı herkes ister. İyi bir Galatasaraylı ancak bir sene daha Barcelona'da devam edeceğini duydum."