Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk ikiye katladı!

G.Saray'da ikinci şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, bugün sarı-kırmızılı kulüp ile mukavelesini iki yıl uzatıyor. 2022-23 sezonu başında yıllık 17 milyon TL'ye imza atan Buruk sonrasında şampiyonluğun ardından zam alarak ücretini 30 milyon TL'ye yükseltmişti. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen 50 yaşındaki teknik adamın yeni kontratında maaşı 70 milyon TL'ye çıkarılacak.



ZİRVEDE MOU VAR!



Yeni sözleşmede 2 milyon Euro seviyesinde kazanç elde edecek olan Okan Buruk, böylece %133 zam aldı. F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya yıllık 10.5 milyon Euro (368 milyon TL) ödeyeceğini duyururken Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı van Bronckhorst ise 1.4 milyon Euro (49 milyon TL) alacak.



ERDEN TİMUR'A ÜZÜLDÜK



Buruk, Erden Timur'un ayrılığına üzüldüklerini söylerken şu ifadeleri kullandı: "Erden Timur'un kalmasını hepimiz istedik. Onun ayrılışı bizi üzdü."



MOURINHO BENİ MOTİVE EDER!



G.Saray'ı iki sene üst üste şampiyon yapan Okan Buruk, F.Bahçe'nin Jose Mourinho hamlesini yorumladı: Beni daha çok motive eder. Yeni hedefimiz 25. zafer.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, GS TV'nin konuğu oldu. G.Saray Adası'nda yapılan röportajda tecrübeli çalıştırıcının kazandığı kupalar da sergilendi. Buruk, F.Bahçe'nin Mourinho'yu getirmesi ve Beşiktaş'taki değişimi yorumlarken şunları söyledi: "Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı. Van Bronckhorst çok başarılı, Avrupa Ligi'nde final oynamış, şampiyonluklar kazanmış bir hoca. Mourinho'yu konuşmaya gerek yok. Çok önemli büyük bir isim. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Ünlü hocaların gelmesi bizi daha çok motive eden şeyler. Hedefimiz yine şampiyon olmak. Hedef 25... Şampiyonluk kutlamalarında abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum yerler oldu. Özür dilemek istiyorum. Falcılar, büyücüler... Ben çok inançlı bir insan olduğum için 'Allah'ın dediği olur' dedim her zaman."



KARTAL TEBRİK EDECEĞİNİ SÖYLEDİ!



"Söylemlerle, ithamlarla, bize karşı yapılan saldırılarla en sert geçen sezonlardan biri oldu. Sadece Türk futbolu zarar görmedi. Süper Kupa maçına net bir nedeni olmadan çıkılmaması, imaj kırıcı bir şeydi. İsmail Kartal, bizim maçtan sonra şampiyon olmamız halinde tebrik edeceğini söylemişti. Galatasaray bileğinin hakkıyla, 102 puanla, hak ederek şampiyon oldu. Son 6 senede 4 farklı şampiyon var, hepsi hak ederek kazandı. Türk hocalara gerekli saygı gösterilmeli… İsmail Kartal da başarılıydı."



4 BÖLGEYE TAKVİYE YAPACAĞIZ

"İlk planlamaya göre 4 pozisyona transfer düşünüyoruz. Geçen seneden daha güçlü bir kadro kuracağız. Önemli bir listemiz var. Başkanımız güçlü bütçeyle transferin içinde olacağımızı söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Yunus Akgün bizim için önemli, Emin Bayram da çok iyi bir sezon geçirdi. İkisinin de takımda kalmasını istiyorum."