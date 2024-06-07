Son dakika haberi: Trabzonspor’dan Savic ve Kipre operasyonu!

Stoper mevkiini kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Stefan Savic ve bonservisi elinde olan Cedric Kipre için çalışmalarını sürdürüyor. Savic ile temaslarını devam ettiren bordo-mavililer, Kipre'nin ise kendisine talip olan diğer kulüpleriyle görüşmesinden çıkacak sonucu bekliyor. Atletico Madrid'le bu sezon 33 maça çıkan Savic, Fiorentina, Manchester United, Partizan, BSK Borca'nın formalarını giydi. West Bromwich'te sezonu tamamlayan Kipre ise görev yaptığı 48 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.