SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giovanni van Bronckhorst önce inandırır, sonra başarır

KLAASSEN YA DA BERGHUİS'İ GETİREBİLİR

18 yıldır lig zaferi görmeyen Feyenoord'u zirveye taşıdı. Rangers'ta da neredeyse UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıyordu (2021-22 finalisti). Şimdi eski talebelerinden Davy Klaassen ya da Steven Berghuis belki bir seçenek olabilir. Elbette önce mevcut oyuncularının durumuna bakacak.

Çalıştığı iki takım Feyenoord ve Rangers çok tutkulu taraftarlara sahipti. Beşiktaş'ın daha da fazlası olduğunu biliyorum. Ancak uzun süredir baskı altında çalışıyor, yönetmesini çok iyi biliyor. Sakin kalabilmek onun en büyük özelliği. Acaba işler ters gittiğinde etrafındaki insanlar sakin olacak mı?"