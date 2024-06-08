Son dakika: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu?

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlık koltuğuna oturabilmek için kıyasıya yarışacak.

AZİZ YILDIRIM: FENERBAHÇE'YE PARAN YETMEZ!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, son açıklamalarında yine çarpıcı ifadeler kullandı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda genel kurul üyelerine projelerini anlatan Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

- Fenerbahçe camiasını mutlu etmek için geliyorum, sadece 3 yıl! Şampiyon olamazsam, ilk yıl kongre kararı alırım. Ama söylüyorum ilk sene şampiyonuz. İkinci sene Avrupa'da önemli başarılar. Üçüncü sene artık Fenerbahçe'yi, -Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar götüreceğiz.

- Kardeşim sen kulübün bütün tesislerini Fenerbahçelilere kapattın. 'Kulüp satılsa fena olmaz' falan diyor. Şunu bil Ali Koç, Fenerbahçe halkın takımıdır, Fenerbahçelilerindir. Kimse alamaz, öyle kolay değil. Senin paran - F.Bahçe'yi almaya yetmez. Dikkat edin F.Bahçe elden gidecek. Benim derdim bu gidişata çomak sokmaktır.

- Stadın adını değiştireceklerdi. Çatıya Atatürk olur mu? Engelleri aşamıyorsa, çatıya koymayacak! Atatürk'ün Kocatepe'deki heykelini koyun, bitti! İlla uçakla geçen insanlar mı görecek!

- 2 Nisan'da kongreye gittiniz, kimseyi konuşturmadınız. Fenerbahçe'yi Ş.Urfa'da U19 ile sahaya çıkararak gelecek cezaları kongreye yıkmak istediler. Genç takıma unutamayacakları bir eziyet çektirdiler. Korkak adamlar!

- Seçilmeden önce Ersun Yanal'ı isteyen bir kongre üyesine 'Siz benim hayallerimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız' dedi. Hayalleri Rambo Okan'a yanak vermek...

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu (Asil): Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş

Yedek: Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın

MURAT ÖZBOSTAN - SON SÖZLER BELİRLEYİCİDİR

Fenerbahçe, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak. Mevcut başkan Ali Koç, 6 sezondur futbolda şampiyonluk göremedi. Başarısız olduğu gibi futbolun diğer paydaşlarıyla da sürekli kavga ederek enerjisini yanlış yerlere harcadı. Bu gerilim en çok kulübe zarar verdi. Aziz Yıldırım camiayı kucaklayacağını ve futbol ailesiyle barışacağını açıklayıp birleştirici mesajlar verdi. Mourinho'nun ismini söylediği günlerde Aziz Bey yarışta öne geçmişti. Koç bir hamle yaparak durumu lehine çevirmek istedi. Zorlu bir kongre süreci yaşanacak. Son konuşmalar etkileyicidir ve seçimin kaderini tayin eder. Bakalım neler söyleyecekler?

ALİ KOÇ: BİR KUPA OLSAYDI 'UÇUYOR' DERDİNİZ

Sarı-Lacivertli kulüpte 6 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevine devam etmek isteyen Ali Koç, medeni bir seçim olmasını istediklerini ve kazanan kim olursa olsun onun altında birleşeceklerini söyledi. Çok yol aldıklarını ve kulübü bir noktaya getirdiklerini vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

- Futbol dışı branşlarda çok iyi gidiyoruz. Tek eksik ama en önemli eksik futbol. Bırakılan tabloyu ancak tamir edebildik. Felaket bir durumda aldık. Bir tane şampiyonluk olsa, 'uçuyor' derdiniz. Ama Fenerbahçe'nin uçma zamanı geldi futbolda.

- Bol keseden atmak çok kolay da gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Eğer bir tane şampiyonluk olsa bunların hiçbirini söyleyemezdi.

- Mourinho niye bizi tercih etti, onu etmedi? Bizim kimyamız, fikrimiz tuttu. Bizim kurduğumuz yapıda çalışmak istedi.

- Eski zihniyetin geri gelmemesi, mevcut yapıyla mücadele etmek ve başladığımız işleri bitirmek için aday oldum.

- Geldiğimizden beri çok yol aldık. Direkten döndük. 2018 yılında Avrupa'da batma riski olarak Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Biz söylemiyoruz, UEFA söylüyor. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, Fenerbahçe rotayı doğru istikamete çevirdi.

- 'Ben geliyorum şampiyonluk sözü veriyorum' diyor. Benim ağzımdan öyle büyük sözler çıkmaz. Söz vermekle şampiyonluk gelse, hepimiz sabahtan akşama kadar şampiyonluk sözü veririz. Burada popülist söylemlerle 3-5 oy daha fazla almak için konuşmuyoruz.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Yönetim Kurulu (Asil): Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi

Yedek: Ali Alper Alpoğlu, Selma Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahya

GÜRCAN BİLGİÇ - SIKI BİR SEÇİM OLACAK

İki adayın konuşmalarına baktığımız zaman sakin bir kongre olmayacağı açık. Yenilir-yutulur şeyler söylemiyorlar. Olay kupa ve transferden çıkıp kulüp kaynaklarının keyfi harcanmasına kadar geldi. Bu nedenle tribünlere gelenler artan tansiyonla Fenerbahçeliliklerini unutup "Azizci-Alici" gibi davranacaklar. Ali Koç, Mourinho imzasıyla öfkeli taraftarların tekrar rüzgarını arkasına aldı. Acun Ilıcalı'yı da ekranlara soktular. Aziz Yıldırım da tek başına kendini ifade etmeye çalışıyor. Biraz yalnız kaldı.