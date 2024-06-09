Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı. Genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra ve kabul edildi. Kayserispor Onursal Başkanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise genel kurula telefon bağlantısı yaparak, katıldı. Genel kurula iş yoğunluğundan dolayı katılamadığını ve Kayserispor'a hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Özhaseki, Kayserispor'u yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Özhaseki, takımın ligde başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da dile getirerek, Kayserispor Başkanı Çamlı'nın önemli bir görev yaptığını ve takımı aydınlığa ulaştıracağını inandığını da sözlerine ekledi.

Kayserispor Başkan Ali Çamlı ise, ligde kalmanın önemli olduğunu ancak başarı olarak kabul edilemeyeceğini söyleyerek, "Benim için bu bir başarı değil. Ne zaman bu şehrin takımı Avrupa'ya gider işte o zaman benim için bir başarıdır" dedi. Kayserispor'un güncel borcu hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Çamlı, "Biz yönetimi devraldığımızda, Kayserispor'un 825 milyon 108 bin lira, o günkü kur karşılığı 43 milyon 420 bin Avro, artı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) devam eden dosyaları 184 milyon 559 bin lira, yani kulübü 54 milyon Avro borçla devraldık. Kur fiyatı ise 19'dan bugün 35 liraya çıkmış. Bugün itibariyle 662 milyon lira Berna Gözbaşı'nın koymuş olduğu temlikler ve mevcut yöneticilerin alacakları var. Burada genel kurulun huzurunda bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim bir kısım alacaklarım var. Kulübün bir gün olur da kenarda parası olursa o parayı isterim. Aksi takdirde anamın ak sütü gibi helal olsun. Eğer biz bu Kayserispor'u yönetiyorsak bunu da yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ALACAK PEŞİNDE ASLA OLMAYACAĞIZ'

Kayserispor'un temlikler hariç güncel borcunun 317 milyon TL olduğunu da söyleyen Başkan Çamlı, "Ben diğer yönetici arkadaşlar adına da söylüyorum ve onların hem yönetim kurulu başkanı hem abisiyim. Biz alacak peşinde asla olmayacağız. Berna Başkan'ın tabii ki hakkıdır. Alacağı varsa talep edecektir ama temlik konusu kulüp adına çok sıkıntılı bir konudur. Bu alacakların dışındaki Kayserispor'un borcunu net rakamla söylüyorum. Kayserispor'un şu anda futbolculara, yürütülen dosyalarla toplam 317 milyon lira borcu kalmıştır. Başka yerlerden duymanıza gerek yok. Bunları net işin başındaki benden duyun. Birlik ve beraberlik ortamı olduğu sürece Kayserispor'un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Biz bu işe baş koyduk" dedi.

Kayserispor'da mevcut Başkan Ali Çamlı'nın güven tazelediği yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: " Ali Çamlı, Nurettin Açıkalın, Samet Koç, Süleyman Akın, Ali Hızar, Hasan Irmak, Emir Akpınar, Rıza Erkut Yurdemi, Erol Çetin, Tufan Koç, Yeşim Akpınar."