A Milli Takım’ın Polonya maçı ilk 11’i belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) hazırlanan A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında bu akşam Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Türkiye maçı saat 21.45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy

31 YIL SONRA İLK MAÇ

Türkiye, Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da İnönü Stadı'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazandık.