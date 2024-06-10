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Giriş Tarihi: 10.6.2024 20:45 Son Güncelleme: 10.6.2024 21:07

A Milli Takım'ın Polonya maçı ilk 11'i belli oldu

A Milli Takım’ın Polonya maçı ilk 11’i belli oldu

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Euro 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) hazırlanan A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında bu akşam Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Türkiye maçı saat 21.45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy

31 YIL SONRA İLK MAÇ

Türkiye, Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da İnönü Stadı'nda oynadı. 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu maçını 2-1 kazandık.

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A Milli Takım'ın Polonya maçı ilk 11'i belli oldu
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