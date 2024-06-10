Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Masuaku gidiyor, yerine eski yıldız geri dönüyor
Giriş Tarihi: 10.6.2024 07:20

Beşiktaş'ta Masuaku gidiyor, yerine eski yıldız geri dönüyor

Beşiktaş’ta Masuaku gidiyor, yerine eski yıldız geri dönüyor

Beşiktaş’ta Demokratik Kongolu sol bek artık vedaya hazırlanırken yönetim de eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz için temaslara başladı.

Siyah-beyazlı takımın sol beki Arthur Masuaku, Fransa'dan Nantes ile görüşmelerini sürdürüyor. Demokratik Kongolu oyuncu takımdan ayrılarak yeni bir yol çizmek isterken, Beşiktaş da sol bek mevkisi için eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı listeye dahil etti.

23 yaşındaki isim, şu aşamada Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmasa da A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosuna davet edilmemesi nedeniyle kariyerine dair yeni planlar yapabileceği belirtildi.

Ara transfer döneminde de Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, Rıdvan ile görüşmüş ancak olumlu yanıt alınamamıştı. Genç sol bekin bu kez eski takımına "Evet" diyebileceği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Masuaku gidiyor, yerine eski yıldız geri dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA