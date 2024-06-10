Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo için yeni formül!

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan fakat beklentilerin altında kalarak G.Saray'a geri dönen Nicolo Zaniolo için yeni formül bulundu.

Sakatlığı sebebiyle EURO 2024 kadrosundan da çıkarılan İtalyan futbolcuyu ülkesinin dışında İspanya'dan da isteyen takımların olduğu öğrenildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ EN AZ 20M€

24 yaşındaki oyuncunun satılması halinde en az 20 milyon Euro bonservis geliri hedefleniyor.

KİRALAMA DURUMUNDA 5M€

Kiralanma durumunda ise Cimbom'un kasasına 5 milyon Euro girmesi bekleniyor. Bu sezon Aston Villa'da tüm kulvarlarda 39 maçta forma giyen 1290 dakika süre alan Zaniolo 3 gollük istatistik yakaladı. (Fanatik)