Okan Buruk, Fatih Terim’in ensesinde!

G.Saray'ı üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk, kupalarla dolu futbolculuk kariyerinin hoca olarak izinde gidiyor. Kulübede 10. sezonunu geride bırakan Buruk; son 6 seneye 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sığdırdı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı forma ile (1992-2001 ve 2006-2008) 7 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa (Cumhurbaşkanlığı), 1 Başbakanlık Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kaldırırken, Beşiktaş'ta 2005-06 sezonunda Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Buruk, futbolcu ve teknik direktör olarak 50 yaşında 23. kupasını gördü.

Fatih Terim ise futbolcu olarak göremediği lig şampiyonluğunu G.Saray'da 8 kez hocalığında elde ederek tarihe geçti. Terim; futbolculuğu döneminde 3 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa ile yetinirken, teknik adam olarak 3 Türkiye Kupası, 5 TFF Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 1 UEFA Kupası ile koleksiyonunu genişletti.

İmparator'un kariyerinde ayrıca U21 Türk Milli Takımı'nın başında kazandığı 1993 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor. Terim'in teknik direktör ve oyuncu olarak zafer sayısı 24.