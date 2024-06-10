Okan Buruk’tan Jose Mourinho açıklaması! Transfer için sayı verdi: Fenerbahçe’ye flaş gönderme

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geride kalan sezona ve yeni sezon planlamasına ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Geçen sene inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye "99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız' deseler inanmazlardı. İki takımın da hakkını vermek gerekiyor. Galatasaray hep kazanan takımdır. Bu tür son virajları hep konsantre bir şekilde dönen takımdır. İnşallah seneye de mayıs bizim olacak."

"Çok uzun sene şampiyon olmayan bir takım şampiyon olsa kutlaması çok daha farklı olurdu. Şampiyon olmadan da kutlayan takımlar görüyorsunuz. Bu sene çok iyi hocalar geldi, Mourinho ve Van Bronckhorst gibi. Bu kadar iyi hocaların bir arada olduğu lig."

"MOURINHO İÇİN ÖNEMLİ BİR DENEYİM OLACAK"

"Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor. Mourinho uzun yıllar şampiyonluğa oynamış takımda çalışmadı. Onun için de önemli deneyim olacak. Yeni ülke, yeni takım... Avrupa'da 2 final oynadı. Son 5 seneye bakınca Avrupa'da önemli başarısı var. Lige önemli bir hava getirecek. Ne diyelim, önemli ve sürpriz bir karakter. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Ülke için önemli bir transfer oldu."

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KALMASINI İSTİYORUM"

"Kerem Aktürkoğlu'nu kalmasını çok isterim ama gelecek teklifler ve kendisinin kararı da önemli. Transferle ilgili Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. Benim hoca olarak isteğim tabii ki takımda kalması. Galatasaray olarak gelecek tekliflere bakacağız."

"Bizim oyuncu satmaya niyetimiz yok. Davinson mu yoksa Nelsson mu satılacak diye konuşuyorlar. Biz oyuncu satmaya değil, almaya çalışıyoruz. Düşüncemiz bir an önce transferleri yapmak. 3 değerli stoperimiz var ve onları bir arada tutmamızın başarımızdaki rolü çok büyük. Bizim oyuncu satma gibi bir niyetimiz yok. Hem Davinson hem Nelsson hem de Abdülkerim bizimle olacak. Ama astronomik bir teklif gelirse onu da başkanımız değerlendirecek"

"UFAK TEFEK BİR ŞEYDİ"

"Ben karakter olarak Sergio'yu da çok sevdim, Gomis gibi. Ufak tefek tepkileri olabilecek bir oyuncuydu. Büyük bir şey yaşamadık aslında. O anda takım içerisinde vermem gereken tepkiyi veriyordu. Bir süre bizle olmadı. Sezonun son maçında oynadı. Orta sahada çok fazla oyuncumuz vardı. Kerem Demirbay ikinci yarı önemli performans sergiledi. Berkan geldikten sonra iyi oynadı. Ndombele, Eyüp vardı. Kaan'ı kullandık. Belli oyunculara süre gelmedi. Sergio'yu çok severim, değer veririm. Ufak tefek duygusal tepkiler olabiliyor. Doğru şekilde yönetip örnek verecek şeyleri göstermeniz gerekiyor."

"RAFA SILVA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

"Rafa Silva kaliteli bir oyuncu. Şu anda serbest statüde ve çok fazla talibi var. O yüzden şu anda gündemimizde değil."

"AMRABAT İLE GÖRÜŞMEDİM"

"Amrabat ile görüşmedim. Geçen sene görüşmüştüm, son anda Manchester United'a gitti. Önemli bir oyuncu, Avrupa'da fiyatlar uçtu. Kimi sorsanız 20-25-35... Oyuncu fiyatları 2-3 katına çıktı şu anda."

"4 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

"Takıma direkt katkı verecek 4 oyuncu düşünüyoruz. Hem Icardi ile oynayabilecek hem de onsuz oynayabilecek forvet bakıyoruz. Lig daha yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek çok zor bir şey. Çok istiyorsunuz oyuncuyu ama oyuncu Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bir de Suudi Arabistan var tabii... Oyunculara gelen astronomik rakamlar bizim için transferleri zorlaştırdı. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, en önemlisi oyuncuları kampa yetiştirmek. En iyi oyuncuları almak istiyoruz. Kimse merak etmesin. En büyük önceliğimiz sağ bek, şu anda sağ bekimiz yok. Orta saha ve forvet de düşünüyoruz ama öncelik sağ bek."

"ZANIOLO DEVAM ETMEYECEK GİBİ"

"İtalya'daydım. Menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim."