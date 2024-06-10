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Giriş Tarihi: 10.6.2024 08:53 Son Güncelleme: 10.6.2024 08:56

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giovanni van Bronckhorst perşembe günü İstanbul'da

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giovanni van Bronckhorst perşembe günü İstanbul’da

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'taki mesaisine gelecek hafta başlamış olacak. Hollandalı teknik adam perşembe günü İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, perşembe günü İstanbul'a geliyor. Siyah-Beyazlıların teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Hollandalı çalıştırıcı, mesaisine gelecek hafta başlamış olacak.

49 yaşındaki teknik adam, kendisi için düzenlenecek törende 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bronckhorst, Beşiktaş'tan bu sezon 1.4, gelecek sezon ise 1.5 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli teknik adamın yardımcısı Jean-Paul van Gastel dışında bir kondisyoner ve bir de analizcisiyle İstanbul'a geleceği kaydedildi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giovanni van Bronckhorst perşembe günü İstanbul'da
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