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Giriş Tarihi: 10.6.2024 13:28

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Batshuayi'de sürpriz gelişme! İngiliz ekibi talip oldu

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Batshuayi’de sürpriz gelişme! İngiliz ekibi talip oldu

Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldız isimlerinden Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sona ermişti. Belçikalı futbolcuya İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren ve sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız forvete İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öne sürüldü.

Ada ekibinin kısa süre içerisinde tecrübeli yıldızın menajeri ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 mücadele görev alan 30 yaşındaki forvet bu süreçte 24 gol atarken takım arkadışlarına 3 de gol pası verdi.

8.5 milyon Euro değer biçilen yıldız ismin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu.

Fenerbahçe kariyerinde 75 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu süreçte takımına 44 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Batshuayi'de sürpriz gelişme! İngiliz ekibi talip oldu
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