SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Müldür’e İtalya’dan talip var

Başkanlık seçimini geriden bırakan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sonlandırmak için transferde gaza bastı. Dünya yıldızlarını Türkiye'ye getirmek isteyen sarı lacivertlilerde beklenmedik ayrılık yaşanabilir.

Fenerbahçe'nin sezon başında Serie A ekibi Sassuolo'dan kadrosuna kadrosuna kattığı Mert Müldür'e bazı İtalyan ekiplerinin talip olduğu ve oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif gelebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun EURO 2024 sonrası piyasa değerinin katlamasını bekliyor. Bu sezon 31 maçta 1 gol, 4 asistle oynayan 25 yaşındaki sağ bekin kontratı 2027'de sona erecek. (Takvim)