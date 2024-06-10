Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Sürpriz öneri: Cheikhou Kouyate
Giriş Tarihi: 10.6.2024 13:44

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Sürpriz öneri: Cheikhou Kouyate

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Sürpriz öneri: Cheikhou Kouyate

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a, Nottingham Forest'dan ayrılan Cheikhou Kouyate ismi önerildi.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesi sona eren ön libero Cheikhou Kouyate, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. 34 yaşında 1.89 boyunda olan Senegalli ön liberonun menajerinin, bordo-mavili kurmayları arayıp, "Trabzonspor'un o bölgedeki eksiğini biliyoruz. İsterseniz oyuncumuzu size getirebiliriz. Ekonomik olarak da bütçenizi zorlayacak bir transfer olmaz" dedikleri kaydedildi.

Kariyerinde Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi önemli kulüplerin formasını giyen Kouyate, 90 kez Senegal Milli Takımı'nda oynadı ve 4 gol kaydetti. Geride kalan sezon Nottingham'da 12 Premier Lig maçında 202 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı veremedi. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Sürpriz öneri: Cheikhou Kouyate
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA