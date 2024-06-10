SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da Maxi Gomez problemi

Bordo-Mavililer, Urugaylı golcüyü eylül 2022'de 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Valencia'dan transfer ederken, 3+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Yıllık garanti ücreti 1 milyon 750 bin euro olan Maxi Gomez, 2022-23 sezonunda 34 maçta 7 gol atmıştı. Sezon başında İspanyol kulübü Cadiz'e kiralanan Maxi Gomez burada 33 maça çıktı ancak tek gol atamayarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

Maxi Gomez'in 3 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayan Cadiz, deneyimli oyuncuyla yollarını ayırdı. Trabzonspor'un 2025'e kadar kontratı bulunan Maxi Gomez'i kesin olarak elden çıkarmak istediği ve oyuncunun menajerine bu konuda bilgilendirme yapıldığı vurgulandı. (Milliyet)

