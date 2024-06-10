Umut Nayir için tam 5 takım devrede!

Sarı-Lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvete şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 takımın talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'le gelen teklifleri görüştükten sonra kesin kararını verecek. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla gol atamayan milli futbolcu, Pendikspor'da ise 5 kez ağları sarsmıştı.

AYRILIĞI İSTİYOR

Düzenli forma giymek için Pendikspor'a giden Umut Nayir'in tavrında değişiklik yok. Tecrübeli futbolcu yedek kalmamak adına Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor.

