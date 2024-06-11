EURO 2024’E DOĞRU - F Grubu’nda Çekya tecrübesiyle dikkat çekiyor

Türkiye, Portekiz ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan Çekya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Ivan Hasek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Çekya Milli Futbol Takımı, elemelerde Arnavutluk, Polonya, Moldova ve Faroe Adaları'yla mücadele etti. E Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Çekya, 15 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak EURO 2024 biletinin sahibi oldu. Bu müsabakalarda 12 kez fileleri havalandıran Çekya, kalesinde ise 6 gol gördü.

Çekya Milli Takımı'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Çekya-Polonya: 3-1

Moldova-Çekya: 0-0

Faroe Adaları-Çekya: 0-3

Çekya-Arnavutluk: 1-1

Arnavutluk-Çekya: 3-0

Çekya-Faroe Adaları: 1-0

Polonya-Çekya: 1-1

Çekya-Moldova: 3-0

PUAN DURUMU

O G B M P 1 Arnavutluk 8 4 3 1 15 2 Çekya 8 4 3 1 15 3 Polonya 8 3 2 3 11 4 Moldova 8 2 4 2 10 5 Faroe Adaları 8 0 2 6 2

KADROSU

Kaleci: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vicek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

AVRUPA ŞAMPİYONASI GEÇMİŞİ

Çekoslovakya'nın 1993'te ikiye ayrılmasından sonra kurulan Çekya, 1996'dan itibaren tüm Avrupa şampiyonalarına katıldı. En büyük başarısına EURO 1996'da final oynayarak imza atan Çekya Milli Takımı, uzatmalara giden finalde altın gol sonucunda Almanya'ya 2-1 yenilerek ikincilikle yetindi.

2004'te yarı final oynayan Çekya, 2012 ve 2020'de ise çeyrek finale yükseldi. Çekya Milli Takımı, 2000, 2008 ve 2016'da ise turnuvaya grup aşamasında veda etti. Katıldığı 7 Avrupa Şampiyonası'nda 29 müsabakaya çıkan Çekya, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 36 gol atan Çekya Milli Takımı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

Çekya'nın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:

1996: İkinci

2000: Grup aşaması

2004: Yarı final

2008: Grup aşaması

2012: Çeyrek final

2016: Grup aşaması

2020: Çeyrek final

MAÇ TAKVİMİ

Çekya'nın EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Haziran Salı

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı-Leipzig)

22 Haziran Cumartesi

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark Stadı-Hamburg)

26 Haziran Çarşamba

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark Stadı-Hamburg)