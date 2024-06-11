İlk hedefimiz Dünya Kupası

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, projelerini anlattı. 18 Temmuz'da yapılacak seçimle Türk futbolunda yeni bir döneme girilmesi gerektiğini söyleyen Yardımcı, şu ifadeleri kullandı: "Dünyada ve Avrupa'da var olan sistemler, ülkemizde hayata geçirilecektir. Türk futbolunda sorunlar kronikleşti, çözümler tıkanıp kaldı.Türkiye, UEFA'nın en güvenli limanı ve ortağı haline geldi. İstanbul, UEFA için çok önemli bir şehir. 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi'ni Türkiye'ye kazandırdık. UEFA'nın elit seviyesindeki tüm organizasyonları Türkiye'ye kazandırdık. Sonraki hedef Dünya Kupası olmalı.""Kulüplerimizin ekonomik sorunlarını çok iyi biliyoruz.Birleştirici bir güce sahip. UEFA'dan birisi olarak TFF Başkanlığı'na adayım. Paraşütle inen birisi değilim. Birikimimi ülkemin emrine sunmak istiyorum.""Milli Takım çok iyi bir jenerasyon yakaladı. En fazla yetenek sayısı bizim takımda.Milli Takımımızdan EURO 2024'te büyük sürpriz bekliyorum."