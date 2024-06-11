Ölü toprağını kaldırdık!

Başkanlık seçimini Ali Koç'a karşı kaybeden Aziz Yıldırım, bir teşekkür mesajı yayımladı. 1998-2018 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün başkanlığını yapan Yıldırım, 3 hafta önce yeniden yönetime talip olduklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı: "Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk. Olağan seçimli kongrede Sayın Ali Koç ve yönetimi göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum.. Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, F.Bahçe'deki ölü toprağı kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz.""Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız.Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."