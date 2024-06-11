Ölü toprağını kaldırdık!

Başkanlık seçimini Ali Koç'a karşı kaybeden Aziz Yıldırım, bir teşekkür mesajı yayımladı. 1998-2018 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün başkanlığını yapan Yıldırım, 3 hafta önce yeniden yönetime talip olduklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı: "Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk. Olağan seçimli kongrede Sayın Ali Koç ve yönetimi göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm F.Bahçe derneklerine, bizlere destek olan ya da olmayan tüm kongre üyelerimize, dünyada eşi benzeri olmayan taraftarlarımıza, özverilerini bir an bile eksik etmeyen gönüllü çalışan dostlarımıza, çocuklara, gençlere ve kulübümüze teşekkür ederim
. Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, F.Bahçe'deki ölü toprağı kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz."
F.BAHÇELİ ÇOCUKLAR ÜZÜLMESİN
"Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız.
Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."