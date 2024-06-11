Onuachu’da yeni hamle

Trabzonspor'da Paul Onuachu aşkı bitmiyor... Kiralık oynadığı geçen sezon attığı 17 golle takımın en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı santrfor, sözleşmesi bitince ayrıldı. Bordomavililerin tekrar istediği 2.01'lik dev golcü için kulübü Southampton yüksek bonservis belirleyince umutlar azalmıştı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'da oynamak istediğini kulübüne bildirmesi sonrası yönetim, bir kez daha harekete geçti.Son olarak 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ve İngiliz ekibinin sahiplerinin yüzde 70'ini elinde bulunduğu Göztepe'ye 1 oyuncu verilmesi teklif edildi.Taraflar arasında temasların tekrar başladığı ve adıTrabzon'da Kızılay'ın başlattığı 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası kapsamında kan veren ilk 500 vatandaşa Trabzonspor forması hediye edildi. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kan verme işlemini tamamlayan vatandaşlar, formalarını teslim aldı.