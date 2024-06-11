Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe Umut Nayir’i istedi

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atıp devre arasında ise Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir için Göztepe resmen devreye girdi. Göztepe'de 2016-17 sezonunda forma giyip Play-Off şampiyonluğu yaşayan Umut'un da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut gol sevinci yaşayamadı. Pendikspor'da ise 18 müsabaka oynayan 30 yaşındaki forvet 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı. Öte yandan Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu isteyen Trabzonspor'un transferin gerçekleşmesi halinde Göztepe'ye 2 futbolcu vermeyi teklif ettiği öğrenildi.

14 HAZİRAN'DA LEVENT YÜKSEL SAHNE ALACAK

Göztepe'nin 99'uncu yaş günü 14 Haziran'da büyük coşkuyla kutlanacak. Cuma günü gerçekleşecek organizasyonda on binlerce futbolsever Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanıp meşaleler yakacak. Saatler 22.30'u gösterdiğinde ise Medcezir şarkısı ile tribünleri coşturan sanatçı Levent Yüksel sahilde kurulacak platformda konser verecek.