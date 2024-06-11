Umut Sahası’nda futbolla terapi

Mastercard, yerel ortağı Türk Eğitim Vakfı ile birlikte deprem bölgesine desteğe devam ediyor. Son olarak Hatay'ın Defne ilçesindeki çocuklara yönelik hayata geçirilen Umut Sahası ziyaret edildi.Genç kızların kendi aralarında yaptığı maçla takım ruhunu teşvik etmek, dayanıklılık oluşturmak, zihinsel refahı desteklemek ve en önemlisi çocukların yeniden çocuk olmalarını sağlamak için titizlikle hazırlandığı belirtildi.