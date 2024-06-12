Fenerbahçe’den savunmaya sürpriz isim! Premier Lig’den...

Yeni sezon için transferde hareketlilik yaşayan Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmak adına girişimlere başladı. Sezonu Championship ekibi Leeds United'da tamamlayan 26 yaşındaki Galli oyuncu çin Fenerbahçe'nin harekete geçtiği iddia edildi.

İngiliz basınına göre; Jose Mourinho, Tottenham'dan eski öğrencisiyle bir görüşme yaptı. Dailymail'ın haberine göre Fenerbahçe; bonservisi Tottenham'da olan ve teknik direktör Postecoglu'nun yeni sezonda kadroda düşünmediği oyuncuyu alternatifler arasına aldı.