Galatasaray’dan yeni sezon için transfer şov!

SAVUNMAYA VARANE HAMLESİ

Cimbom, Manchester United ile yollarını ayıran Fransız stoper Raphael Varane için nabız yokladı. Oyuncu ile bir görüşme yapacak olan yönetim, bu transferi yapmak için masaya oturacak. Fransız yıldızdan istediği cevabı alamaması durumunda alternatifini de hazırlayan yönetim listesine Jan Paul van Hecke'yi de ekledi. 23 yaşındaki Hollandalı stoper geride bıraktığımız sezonda Brighton formasıyla 39 maçta forma giyi 3353 dakika forma giydi.

Lucas Torreira'nın yanına da bir hamle yapmak isteyen Okan Buruk, gözünü Napoli'nin yıldız oyuncusu Cajuste'ye çevirdi. Jens Cajuste ile ilgilenen Galatasaray için İsveçli futbolcu geleceğine dair açıklama yaparak; "Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Şu anda ayrılacağım diye bir şey yok" dedi.