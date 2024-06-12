Montella’nın İsmail Yüksek beklentisi

Deneyimli çalıştırıcı, milli takımın başına geçtiği günden bu yana Hakan Çalhanoğlu ile birlikte oynayan en verimli ismin İsmail Yüksek olduğuna kanaat getirdi. Gürcistan maçında %100'ü ile sahada olmak adına vites artıran başarılı orta saha da göreve hazır olduğunu hocasına iletti. Montella'nın İsmail, Hakan ve Arda üçlüsüyle bir orta saha planı içerisinde olduğu kaydedildi

İSKELETİN 8 İSMİ BELLİ

Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya maçlarında yaptığı denemelerin ardından kafasındaki şablonu büyük ölçüde oturttu.

Buna göre takımın ana omurgasını oluşturacak isimler; Mert Günok, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz olacak. Abdülkerim'in partnerinin kim olacağı ise şu an için merak konusu...