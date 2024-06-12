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Giriş Tarihi: 12.6.2024 08:34 Son Güncelleme: 12.6.2024 09:11

Montella'nın İsmail Yüksek beklentisi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Montella’nın İsmail Yüksek beklentisi

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan yeni çıktığı için hazırlık maçlarında oynatmadığı ancak hazır olduğunu belirttiği Fenerbahçeli İsmail Yüksek’in hızlı bir başlangıçla sahalarda yer almasını bekliyor.

Deneyimli çalıştırıcı, milli takımın başına geçtiği günden bu yana Hakan Çalhanoğlu ile birlikte oynayan en verimli ismin İsmail Yüksek olduğuna kanaat getirdi. Gürcistan maçında %100'ü ile sahada olmak adına vites artıran başarılı orta saha da göreve hazır olduğunu hocasına iletti. Montella'nın İsmail, Hakan ve Arda üçlüsüyle bir orta saha planı içerisinde olduğu kaydedildi

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Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya maçlarında yaptığı denemelerin ardından kafasındaki şablonu büyük ölçüde oturttu.

Buna göre takımın ana omurgasını oluşturacak isimler; Mert Günok, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz olacak. Abdülkerim'in partnerinin kim olacağı ise şu an için merak konusu...

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Montella'nın İsmail Yüksek beklentisi
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