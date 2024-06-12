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Giriş Tarihi: 12.6.2024 11:22

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündem yeniden Demarai Gray

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem yeniden Demarai Gray

Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında daha önce de gündeminde olan ancak o dönem Al-Ettifaq'a gitmeyi kabul eden Demarai Gray'i yeniden listesine ekledi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 25 maçta 4 gol atıp 4 de asist yaptı ve 1967 dakika sahada kaldı. 455 dakikada bir rakip fileleri sarsmayı başardı. Cadbury Athletic'te başlayan futbol kariyerinde Birmingham City alt yapısına transfer olan Gray, Leicester City, Leverkusen, Everton ve son olarak Al-Ettifaq formaları giydi. Bonservisi için toplam 18.4 milyon Euro harcandı.

Beşiktaş ise Jamaika asıllı İngiliz futbolcu için 8 milyon euro önerdi. İlk etapta bu teklif kabul edilmedi. Görüşmeler devam ediyor ancak yönetimin daha yüksek bir ücrete soğuk baktığı ve çeşitli bonuslar veya sonraki satıştan pay gibi maddeler ekletmeyi düşündüğü öğrenildi. (Takvim)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündem yeniden Demarai Gray
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