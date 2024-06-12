SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tom Lawrence yeşil ışık yaktı

Beşiktaş, transferde hareketli bir döneme girmeye hazırlanıyor. Uzun süredir çalışmalarına devam eden Siyah-Beyazlılar, artık yeni yıldızlarını İstanbul'a getirmeye başlıyor. Kartal, transferde ilk imzayı Gabriel Paulista'ya attırmaya hazırlanıyor. Siyah Beyazlılar, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında transferi gündeme gelen, ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid'e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini bu kez kabul etti. Van Bronckhorst'un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2 artı 1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirlendi. Gabriel Paulista'nın kısa süre içinde menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Kara Kartal, kaleci bölgesi hariç yeni sezon öncesinde tüm bölgelere transfer yapacak. Yeni hocası Giovanni van Bronckhorst yönetiminde büyük bir yapılanmaya gidecek olan kulüp, Hollandalı teknik adamın da talepleri doğrultusunda hareket edecek. Ellerindeki listeye ek olarak Bronckhorst'tan gelen önerileri de dikkate alan kulüp, son olarak genç hocanın eski kulübü Rangers'ın 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tom Lawrence'ı takibe aldı. Son çıkan haberlere göre Tom Lawrence, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etme kararı aldı ve yakın zamanda bu transferin bitebileceği de iddia edildi. Piyasa değeri 2,5 milyon Euro seviyesinde olan futbolcu için temaslarda bulunan idareciler, 30 yaşındaki futbolcuyu düşük bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kazandırmayı planlıyor. Bu sezon Rangers formasıyla 32 maçta 3'er gol ve asistlik performans ortaya koyan deneyimli futbolcu, Everton alt yapısında yetişmişti. (Fanatik)

