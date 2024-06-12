SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Orta sahaya sürpriz: Mady Camara

Orta saha mevkisinde Fred'in yanına bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi komşu Yunanistan'da buldu. Fransız medyasından Foot Mercato'da yer alan habere göre bu isim Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Gineli orta saha Mady Camara.

Haberde Jose Mourinho'nun Roma'nın başındayken kiralık olarak takıma gelen Gineli orta sahayı kalıcı olarak transfer etmek istediği de kaydedildi. AEK, Başakşehir, PAOK, Saint-Etienne ve Lille'in de Mady Camara'yı transfer listesine eklediği ve resmi teklif için Olympiakos'un kapısını çalmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra, önlibero ve 10 numara mevkilerinde de forma giyiyor. Camara, geçen sezon 29 maçta oynarken, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)

