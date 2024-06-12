SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Umut ve Kent’in gözü Mourinho’da

Fenerbahçe'de Jose Mourinho heyecanı yaşanıyor. Portekizli hocanın takımın başına geçmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler'in yıldızları için de merak uyandıran bir döneme girilmiş durumda. Tecrübeli forvet, geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atmış, umduğu kadar forma şansı bulamayınca ikinci yarıda Pendikspor'a kiralanmıştı. Sarı-Lacivertliler'de kalması zor görünen Umut Nayir için eski takımı Göztepe devreye girdi.

Golcü oyuncu, 2016- 17'de 1. Lig'deyken İzmir ekibinin formasını giymiş, 13 golle takımının Süper Lig bileti almasında büyük pay sahibi olmuştu. Göztepe'nin hem Umut hem de Fenerbahçe ile temasa geçerek ilk teklifi sunduğu öğrenildi.