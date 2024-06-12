SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Umut ve Kent’in gözü Mourinho’da

Fenerbahçe'de Jose Mourinho heyecanı yaşanıyor. Portekizli hocanın takımın başına geçmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler'in yıldızları için de merak uyandıran bir döneme girilmiş durumda. Tecrübeli forvet, geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atmış, umduğu kadar forma şansı bulamayınca ikinci yarıda Pendikspor'a kiralanmıştı. Sarı-Lacivertliler'de kalması zor görünen Umut Nayir için eski takımı Göztepe devreye girdi.
Golcü oyuncu, 2016- 17'de 1. Lig'deyken İzmir ekibinin formasını giymiş, 13 golle takımının Süper Lig bileti almasında büyük pay sahibi olmuştu. Göztepe'nin hem Umut hem de Fenerbahçe ile temasa geçerek ilk teklifi sunduğu öğrenildi.
KENT BEKLEMEDE
Ryan Kent için büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de ilk sezonu umduğu gibi geçmedi. İlk yarıda fazla şans bulamayan İngiliz oyuncu, sezonun ikinci bölümünde ise TFF'ye verilen kadrodan çıkartıldı. 27 yaşındaki futbolcu şimdi Jose Mourinho ile çalışmayı iple çekiyor. Kent, sezon öncesi hazırlık çalışmalarında kendini gösterip dünyaca ünlü teknik adamın gözüne girmeye çalışacak. Bunu başaramaması halinde, bu transfer döneminde ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açacak. (Fanatik)