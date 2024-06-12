SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem planı belli! Ayrılırsa Oğuz Aydın

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sezon hazırlıkları başlamadan önce takviyelerin büyük bir bölümünü yapmak istiyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu planı belli oldu. Aslan, genç yıldızın vereceği karara göre transferde hareket edecek. Kerem'in ayrılması durumunda sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ın transferi için şartları zorlayacak. Yönetim, Oğuz'u isteyen Teknik Direktör Okan Buruk'un bu talebini gerçekleştirmek için, Kerem Aktürkoğlu'nun kararına göre bir politika izleyeceği bildirildi.

KEREM 20, OĞUZ AYDIN 5 MİLYON EURO

Real Sociedad'ın öneride bulunduğu ve yine Suudi Arabistan'dan önemli teklifler alan Kerem'in ise Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kararını vereceği belirtildi. Kerem'in kararına saygı duyacak olan sarı-kırmızılılar, olası bir ayrılıkta kesenin ağzını açacak. Galatasaray'ın Kerem'in satışından 20 milyon euro beklediği dile getirilirken, Alanya'nın da Oğuz için 5 milyon istediği vurgulandı.

21 GOL KATKISI YAPTI

Oğuz Aydın geride kalan sezonda Alanyaspor formasını 38 müsabakada terletti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda 13 gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncu, takım arkadaşlarına 8 asist yaptı. Oğuz Aydın'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon 300 bin euro. AZ Alkmaar altyapısında futbola başlayan Oğuz Aydın daha sonra Bucaspor, Karacabey Belediyespor ve 1928 Bucaspor'da oynadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonu başında Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı. (Milliyet)

