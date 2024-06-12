Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya iki Aslan: Yusuf Demir - Halil Dervişoğlu
Giriş Tarihi: 12.6.2024 11:26

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya iki Aslan: Yusuf Demir - Halil Dervişoğlu

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya iki Aslan: Yusuf Demir - Halil Dervişoğlu

Transfer çalışmalarının devam eden Trabzonspor, Galatasaray'dan kökenleri Trabzon'a dayanan Yusuf Demir ile Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Bordo-Mavililer, Halil Dervişoğlu'nu bonservisiyle Yusuf Demir'i ise kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor. FORMA BULMA ŞANSLARI ZOR Sarı-kırmızılı takımda forma şansları az olduğu için geçen sezon kiralık giden isimlerin bu sezon da forma bulma şanslarının zor olduğu belirtildi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ise iki oyuncuyu da değerlendirmekte kararlı olduğu ifade edildi. Bordo mavili yönetim, iki genç ismi de parlatıp hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un bu işten faydalanacağı bir formül düşünüyor. (Türkiye)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya iki Aslan: Yusuf Demir - Halil Dervişoğlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA