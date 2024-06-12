SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’ya iki Aslan: Yusuf Demir - Halil Dervişoğlu

Bordo-Mavililer, Halil Dervişoğlu'nu bonservisiyle Yusuf Demir'i ise kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor. FORMA BULMA ŞANSLARI ZOR Sarı-kırmızılı takımda forma şansları az olduğu için geçen sezon kiralık giden isimlerin bu sezon da forma bulma şanslarının zor olduğu belirtildi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ise iki oyuncuyu da değerlendirmekte kararlı olduğu ifade edildi. Bordo mavili yönetim, iki genç ismi de parlatıp hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un bu işten faydalanacağı bir formül düşünüyor. (Türkiye)