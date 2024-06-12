Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti
Giriş Tarihi: 12.6.2024 16:51

Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti

Tottenham, Tanguy Ndombele’nin sözleşmesini feshetti

Tottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırdı.

İngiliz ekibi, mevcut kontratı 2025'e kadar devam eden Ndombele'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını ve Fransız oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı. Tottenham'dan yapılan açıklamada ayrıca Ndombele'ye kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

Tottenham, 27 yaşındaki futbolcuyu 2019 yazında Lyon'dan 62 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Tottenham, daha sonra Ndombele'yi sırasıyla; Lyon, Napoli ve Galatasaray'a kiralık olarak göndermişti.

İngiliz ekibinde 91 maçta süre bulan Ndombele, 10 gol attı ve 9 asist yaptı. Fransız futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da ise 26 maçta 1 asist yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA