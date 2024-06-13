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Giriş Tarihi: 13.6.2024 12:51 Son Güncelleme: 13.6.2024 13:29

A Milli Takım’da Gürcistan hazırlıkları sürüyor

DHA
A Milli Takım’da Gürcistan hazırlıkları sürüyor

EURO 2024 öncesi Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor. İlk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacak olan Millilerimiz, ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti.

A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıklarını Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdürdü. Milli takımda sabah antrenmanına kısıtlı sayıda oyuncu katıldı.

Takımın büyük kısmı günü izinli olarak geçirirken; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Bertuğ Yıldırım, Kenan Yıldız, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Ferdi Kadıoğlu ve Doğan Alemdar, teknik direktör Vincenzo Montella idaresinde sahada çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Milliler antrenmanın geri kalanında ise basına kapalı olarak çalıştı.

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A Milli Takım’da Gürcistan hazırlıkları sürüyor
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