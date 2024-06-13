A Milli Takım’da Gürcistan hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıklarını Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdürdü. Milli takımda sabah antrenmanına kısıtlı sayıda oyuncu katıldı.

Takımın büyük kısmı günü izinli olarak geçirirken; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Bertuğ Yıldırım, Kenan Yıldız, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Ferdi Kadıoğlu ve Doğan Alemdar, teknik direktör Vincenzo Montella idaresinde sahada çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Milliler antrenmanın geri kalanında ise basına kapalı olarak çalıştı.