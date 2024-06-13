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Giriş Tarihi: 13.6.2024 14:16

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun, Eyüpspor'a

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun, Eyüpspor’a

Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'deki performansıyla Süper Lig'e çıkmayı başaran Eyüpspor, kadrosunu Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun ile güçlendirmeye yakın...

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, Siyah-Beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun yeni adresinin Süper Lig'e yükselen Eyüpspor olacağı kaydedildi. Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor, önümüzdeki sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Bu doğrultuda İstanbul ekibinin, bonservisi elinde olan Cenk Tosun ile anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

Cenk Tosun'un, Türkiye ile EURO 2024'te mücadele etmesinin ardından Eyüpspor ile anlaşmasının beklendiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 28'i ilk 11 olmak üzere 47 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. (Fanatik)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun, Eyüpspor'a
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