SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Davy Klaassen için harekete geçildi

Beşiktaş'ta 10 numara arayışları hızlandı. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da onayıyla, 31 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Daha önce de gündeme gelip Inter'i seçen Hollandalı, şu anda boşta...



Beşiktaş, 10 numara hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, 31 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ismi üzerine yeniden yoğunlaştı. Daha önce de Kara Kartal'ın radarına giren, ancak İtalya Serie A ekibi Inter'in yolunu tutan Davy Klaassen, sezonun bitmesinin ardından boşa çıktı. Kariyerinde yeni bir maceraya hazır olan deneyimli oyuncu, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.

27 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Klaassen, Inter'den önce Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta forma giymişti. Kırmızı-Beyazlılar'da 13 sezon forma giyen başarılı oyuncu, bedelsiz olarak Ajax'a katılmıştı. Yıldız isim, Ajax'a ise 2020 yılında Werder Bremen'den 11.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Bremen'den önce ise Everton'da görev yapan Klaassen, İngiliz ekibine de 2017 yılında Ajax'tan 27 milyon Euro karşılığında geçiş yapmıştı. Kara Kartal'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da onay verdiği deneyimli isim, kalitesine ek olarak bonservisi elinde olması sebebiyle de Kartal'ın 10 numara transferi konusundaki bir numaralı gözdesi konumunda. (Fanatik)