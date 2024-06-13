SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ghezzal’ın yerine Oğuz Aydın

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli isimler için gaza bastı. Siyah-beyazlılarda öncelik sağ kanatta. Ghezzal'ın ayrılığı sonrası kaliteli bir kanat oyuncusu arayışında olan Beşiktaş, yerli oyuncu tercihini öne çıkardı. Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu Oğuz Aydın, Beşiktaş'ın transfer listesinin başında yer alıyor.

Beşiktaş'ın yerli transfer hamlesi sadece Oğuz Aydın ile sınırlı değil. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ve Salih Özcan'ı da kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor. Kasımpaşa'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Yasin için teklif sunan Beşiktaş, kulübün yanıtını bekliyor. Yasin, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabiliyor. EURO 2024 kadrosunda yer alan Salih Özcan için ise Borussia Dortmund ile ön görüşme yapan Beşiktaş, Avrupa Şampiyonası'nın bitimini bekliyor. (Fotomaç)