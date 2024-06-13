SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Savic, İstanbul’a çağrıldı

Beşiktaş transfere savunmadan başlarken önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak görüşülen Stefan Savic 4 milyon Euro yıllık ve 4 milyon Euro da imza parası isteyince Beşiktaşlı yöneticiler masadan kalkıp Gabriel Paulista'yı getirmişti. Kendisi gibi 33 yaşındaki oyuncunun 2,6 milyon Euro'ya imza atması, Karadağlı oyuncunun şartlarını değiştirmesine yol açtı.

Beşiktaş'la tekrar masaya oturmak isteyen Savic ve menajeri yeniden görüşme yapılması için İstanbul'a davet edildi. Taraftarlar arasında yaşanacak pazarlıkların bu defa uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Savic'in yıllık ücretini 3 milyon Euro'ya düşürdüğü, imza parasını da Beşiktaş yönetiminin makul bir seviye çekmeye çalışacağı öğrenildi. (Türkiye)

